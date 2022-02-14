Цена нефти превысила уровень 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 1,73%, до $96,07 за баррель.
По состоянию на утро, стоимость Brent росла на 1,47%, торгуясь на уровне $95,83 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $96 за баррель в октябре 2014 года.
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на 1,62%, до $94,61 за баррель.
Рост цен связан с опасениями по поводу возможного сокращения экспорта нефти из России в случае, если США и другие страны Запада введут против Москвы жесткие экономические санкции. Инвесторы полагают также, что страны Евросоюза могут расширить использование нефтепродуктов, если столкнутся с уменьшением поставок природного газа из РФ из-за конфликта в Украине.
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