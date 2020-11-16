За выходные полиция закрыла 1,5 тыс. заведений торговли, десятки ночных клубов и спортзалов

Больше всего нарушений карантина выходного дня зафиксировано в регионах, где местная власть отказывалась выполнять соответствующее решение Кабинета министров Украины, много нарушителей также было в столице и в Киевской области, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
«На протяжении этих выходных полицейские тщательно следили за соблюдением требований карантина „выходного дня“, предусмотренного решением правительства. В целом полиция за субботу-воскресенье закрыла почти 2400 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки постановлению Кабмина. Среди них более 1500 заведений торговли, почти 800 — питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов», — рассказал Клименко агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.
По его словам, составлено почти 2 тыс. административных протоколов за нарушение карантина в отношении ответственных за это лиц, открыто 9 уголовных производств.
При этом Клименко подчеркнул, что больше всего нарушений карантина «выходного дня» полицейские зафиксировали в тех регионах, где представители местной власти официально заявили, что отказываются выполнять решение Кабмина — это Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская и Одесская области.
Кроме того, по его словам, много нарушителей карантина «выходного дня» выявили в столице и в Киевской области.
«Я вновь подчеркиваю, что полиция действует в рамках своих полномочий и реагирует соответственно на все нарушения действующего законодательства. Если граждане открыто игнорируют закон, то они должны понести соответствующее наказание», — подчеркнул глава Нацполиции.
В целом, по его словам, с начала действия карантинных ограничений в Украине полиция составила 52949 административных протоколов, по результатам судебных рассмотрений наложены штрафы на общую сумму более 20 млн грн.
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