Полиция хочет повысить штрафы для пьяных водителей и пешеходов

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко надеется, что в этом году Верховная Рада примет законопроекты, усиливающие ответственность за управление автомобилем в нетрезвом виде и нарушения пешеходов.
В пятницу в ходе коллегии в Киеве Клименко напомнил, что в настоящее время в Украине работают 28 комплексов автофиксации правонарушений на дорогах. «На некоторых участках автодорог, где размещены эти камеры, количество ДТП уменьшилось втрое»- сказал глава Нацполиции.
По его словам, в прошлом году было зафиксировано более 168 тысяч ДТП, чаще всего их причиной было превышение скорости, нарушение правил маневрирования и вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Клименко подчеркнул, что ведомство разработало ряд законодательных инициатив, направленных на усиление ответственности за нарушения на дорогах. В частности, по его словам, речь идет о законопроекте об усилении ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде и проекта закона о внесении изменений в админкодекс об усилении ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения. (Оба законопроекта приняты в первом чтении — Ред).
«Надеюсь, что в этом году депутаты примут эти законопроекты»- подчеркнул глава Нацполиции.
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