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The Washington Post узнала о проникновении российских хакеров в оборонные системы Украины

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The Washington Post узнала о проникновении российских хакеров в оборонные системы Украины

Российские правительственные хакеры, вероятно, широко проникли в украинские военные, энергетические и другие критически важные компьютерные системы с целью сбора разведданных, а также для возможности нарушения работы этих систем. Об этом со ссылкой на разведывательные данные США сообщает газета The Washington Post.

По словам источника издания в администрации президента США, который предоставил разведданные, Москва уже имеет возможность нарушить работу ряда критических украинских предприятий в сферах электричества, транспорта, финансов и телекоммуникаций. Он отметил, что это может быть сделано для дестабилизации внутри Украины, либо при начале крупномасштабной военной операции.

«Мы не знаем, намерены ли они россияне это сделать. Но мы работаем с Украиной над усилением их киберзащиты», — отметил чиновник.

С начала года Украина уже несколько раз сталкивалась с атаками на государственные сайты. В середине января хакеры атаковали как минимум 70 сайтов, в том числе порталы Кабинета министров, Минобрнауки, МИДа, Минспорта и других ведомств. На страницах ведомств неизвестные разместили сообщения на украинском, русском и польском языках. Они призвали украинцев «бояться и ждать худшего». Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что к кибератаке причастна Россия.

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Спустя месяц, 15 февраля, неизвестные хакеры атаковали сайты Минобороны Украины, Вооруженных сил Украины, Приватбанка и Ощадбанка. По данным Центра информационной безопасности страны (его создали весной 2021 года), причиной стала массовая DDoS-атака.

Кибератаки на украинские банки и министерства происходят на фоне заявлений западных политиков о скором вторжении России в Украину.

хакеры, отношения с Россией
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Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

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Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
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