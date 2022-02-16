The Washington Post узнала о проникновении российских хакеров в оборонные системы Украины

Российские правительственные хакеры, вероятно, широко проникли в украинские военные, энергетические и другие критически важные компьютерные системы с целью сбора разведданных, а также для возможности нарушения работы этих систем. Об этом со ссылкой на разведывательные данные США сообщает газета The Washington Post.
По словам источника издания в администрации президента США, который предоставил разведданные, Москва уже имеет возможность нарушить работу ряда критических украинских предприятий в сферах электричества, транспорта, финансов и телекоммуникаций. Он отметил, что это может быть сделано для дестабилизации внутри Украины, либо при начале крупномасштабной военной операции.
«Мы не знаем, намерены ли они россияне это сделать. Но мы работаем с Украиной над усилением их киберзащиты», — отметил чиновник.
С начала года Украина уже несколько раз сталкивалась с атаками на государственные сайты. В середине января хакеры атаковали как минимум 70 сайтов, в том числе порталы Кабинета министров, Минобрнауки, МИДа, Минспорта и других ведомств. На страницах ведомств неизвестные разместили сообщения на украинском, русском и польском языках. Они призвали украинцев «бояться и ждать худшего». Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что к кибератаке причастна Россия.
Спустя месяц, 15 февраля, неизвестные хакеры атаковали сайты Минобороны Украины, Вооруженных сил Украины, Приватбанка и Ощадбанка. По данным Центра информационной безопасности страны (его создали весной 2021 года), причиной стала массовая DDoS-атака.
Кибератаки на украинские банки и министерства происходят на фоне заявлений западных политиков о скором вторжении России в Украину.
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