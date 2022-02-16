Эстонская разведка перенесла дату вторжения России в Украину

На фоне не подтвердившихся слухов о готовящемся 15 и 16 февраля вторжении России на территорию Украины, служба эстонской внешней разведки перенесла дату нападения на конец февраля. Об этом разведка Эстонии сообщает в официальном докладе.
Причиной, по которой наступление на Украину не произошло 16 февраля, авторы заявления назвали «неготовность российской армии».
«По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение», — заявили составители доклада.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения Южного военного округа возвращаются в гарнизоны после учений в Крыму,
Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи на совместных с Белоруссией учениях «Союзная решимость — 2022», также якобы начали возвращаться в места постоянной дислокации.
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