Зеленский заявил о готовности к любому формату переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией для установления мира на Донбассе.

Во время общения с журналистами в Мариуполе президент подчеркнул: «Я готов на любой формат (переговоров — Ред.)».

Зеленский также отметил, что Украина подавала официальные запросы и пыталась связаться с президентом РФ Владимиром Путиным из-за скопления российских войск возле украинских границ.

«Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече. Телефонный разговор также никто не подтверждает», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что «кроме публичной позиции в реальности они (РФ — Ред.) не готовы с нами общаться, они не хотят».