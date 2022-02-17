В Марьинке возле автобусной остановки упал снаряд, ранена женщина

В г.Марьинке (Донецкая область) в четверг утром возле автобусной остановки упал снаряд, в результате чего получила ранение женщина, сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.
«Сегодня в 9:50 во время обстрела г.Марьинка получила местная жительница 1957 года рождения. По предварительной информации, один из снарядов упал в центре города вблизи автобусной остановки, недалеко от Марьинской школы № 2, на расстоянии менее 100 метров от офиса гуманитарной миссии „Пролиска“ в Марьинке», — написал он в Facebook.
Он отметил, что каретой скорой помощи женщина была доставлена в травматологическое отделение горбольницы в г.Курахово.
Позже Каплин сообщил, что в 11:30 произошел обстрел с.Тарамчук, в результате обстрела были повреждены линии электропередач.
«Также в результате обстрела по предварительной информации поврежден 1 дом», — написал он.
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