В Марьинке возле автобусной остановки упал снаряд, ранена женщина

В г.Марьинке (Донецкая область) в четверг утром возле автобусной остановки упал снаряд, в результате чего получила ранение женщина, сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Сегодня в 9:50 во время обстрела г.Марьинка получила местная жительница 1957 года рождения. По предварительной информации, один из снарядов упал в центре города вблизи автобусной остановки, недалеко от Марьинской школы № 2, на расстоянии менее 100 метров от офиса гуманитарной миссии „Пролиска“ в Марьинке», — написал он в Facebook.

Он отметил, что каретой скорой помощи женщина была доставлена в травматологическое отделение горбольницы в г.Курахово.

Позже Каплин сообщил, что в 11:30 произошел обстрел с.Тарамчук, в результате обстрела были повреждены линии электропередач.

«Также в результате обстрела по предварительной информации поврежден 1 дом», — написал он.