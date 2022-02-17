В Кремле не видят смысла встречаться с Зеленским

Москва неоднократно получала от Киева сигналы с предложением встречи на высшем уровне, но цель этих запросов осталась неясна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По просьбе «Интерфакса» он в четверг прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев посылал в Москву запросы о встрече на высшем уровне, однако полученные ответы «не ведут к двусторонней встрече».

«Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться. Но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем? С какой целью?» — сказал Песков.

Киев, по его словам, предлагает на встрече «говорить только про Донбасс».

«Мы говорим: давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс, у вас есть к нам вопросы по другим темам? Молчат», — сказал Песков.