В Кремле не видят смысла встречаться с Зеленским

Москва неоднократно получала от Киева сигналы с предложением встречи на высшем уровне, но цель этих запросов осталась неясна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По просьбе «Интерфакса» он в четверг прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев посылал в Москву запросы о встрече на высшем уровне, однако полученные ответы «не ведут к двусторонней встрече».
«Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться. Но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем? С какой целью?» — сказал Песков.
Киев, по его словам, предлагает на встрече «говорить только про Донбасс».
«Мы говорим: давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс, у вас есть к нам вопросы по другим темам? Молчат», — сказал Песков.
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