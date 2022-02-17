Британия обвинили Россию в фабрикации повода для вторжения в Украину

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в попытке сфабриковать повод для эскалации ситуации в Украине.

«Сообщения о предположительной ненормальной военной активности Украины на Донбассе — наглая попытка российского правительства сфабриковать повод для вторжения», — написала Трасс в Twitter, добавляя, что Британия продолжит предавать огласке кампанию по дезинформации со стороны России.

Заявление было сделано на фоне обострения ситуации на востоке Украины и заявлений марионеточных пророссийских режимов с обвинениями в адрес Украины.