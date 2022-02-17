Глава МИД Британии пригрозит России статусом изгоя

России следует выбрать путь дипломатии в ситуации вокруг Украины, в противном случае ей грозят тяжелые последствия для экономики страны и статус государства-изгоя. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которое она произнесет в ходе поездки в Украину, передает Reuters.

«Мы готовы разговаривать. Но мы ясно заявляем: если они решат продолжить движение по пути агрессии, наступят тяжелые последствия, которые дорого обойдутся экономике России и принесут ей статус изгоя», — сказала Трасс.

Во время своей поездки Трасс посетит Польшу и Украину и встретится с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Также она посетит Германию и выступит на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

По словам Трасс, Великобритания поверит в отсутствие планов у России по вторжению в Украину только после отвода российских войск от границы с нашим государством.