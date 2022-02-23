Войти
Зеленский требует остановить «Северный поток-2»
позиция
Зеленский требует остановить «Северный поток-2»
Запасы угля на складах ТЭС в два раза превышают прошлогодние
энергетика
Запасы угля на складах ТЭС в два раза превышают прошлогодние

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

392
На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Российские наемники совершили 59 нарушений режима прекращения огня с начала суток, погиб один украинский военнослужащий, еще один получил боевое травмирование, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС).

«По состоянию на 17:00 23 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 59 обстрелов, 54 из которых с применением тяжелого вооружения», — сказано в сообщении в Facebook в среду.

В частности, российские наемники пять раз обстреляли позиции украинских защитников поблизости Новотошковского, трижды Счастье — из БМ-21 «Град», артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм; Золотого — из артиллерии калибра 122 мм; семь раз Пивденное, семь раз Мариуполь — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пять раз Марьинку, четыре раза Авдеевку и Саницу Луганскую из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

«В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один — боевое травмирование. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших».

ВСУ, Донбасс
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 23 февраля 2022
Вторник, 22 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Кевин Келли
Кевин Келли
футуролог

Как изменится мир через 25 лет

Будущие 25 лет с большой вероятностью станут эпохой глобального прогресса, который превзойдет все достижения прошедшей четверти века. Следующему поколению людей – и в среднем, и в совокупности – будет доступен рекордно высокий для этой планеты уровень жизни и такие же возможности.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016