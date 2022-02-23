На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Российские наемники совершили 59 нарушений режима прекращения огня с начала суток, погиб один украинский военнослужащий, еще один получил боевое травмирование, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС).
«По состоянию на 17:00 23 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 59 обстрелов, 54 из которых с применением тяжелого вооружения», — сказано в сообщении в Facebook в среду.
В частности, российские наемники пять раз обстреляли позиции украинских защитников поблизости Новотошковского, трижды Счастье — из БМ-21 «Град», артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм; Золотого — из артиллерии калибра 122 мм; семь раз Пивденное, семь раз Мариуполь — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пять раз Марьинку, четыре раза Авдеевку и Саницу Луганскую из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
«В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один — боевое травмирование. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших».
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