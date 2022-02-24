Цена газа в Европе выросла за день в 1,5 раза

Цены на газ в Европе на торгах в четверг, 24 февраля, превысили $1600 за тысячу кубометров. Стоимость мартовского фьючерса в европейском хабе TTF в Нидерландах поднялась на 58% и по состоянию на 17:17 по Киеву составила €140,2 за МВт·ч, или более $1600 за 1 тыс. куб. м (исходя из текущего обменного курса евро к доллару), свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена газа в Европе превысила уровень $1600 за 1 тыс. куб. м впервые с 23 декабря 2021 года. Стоимость газа начали обновлять рекорды с конца лета прошлого года. Рекордная биржевая цена на газ была зафиксирована на торгах 21 декабря 2021 года. Тогда она поднялась до $2190,4 за 1 тыс. куб. м, после чего цены начали снижаться. К началу января стоимость газа на бирже упала ниже $800 за 1 тыс. куб. м.

Биржевые цены на энергоносители снова начали подъем на фоне усиления геополитической напряженности в Восточной Европе. В четверг, 24 февраля, цены на газ и нефть на мировых рынках выросли после начала войны в Украине. Сегодня цена нефти Brent поднялась на 8% и превысила $105 за баррель впервые с августа 2014 года.