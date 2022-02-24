Зеленский заявил о новом железном занавесе, который отрезает Россию от мира

В грохоте войны на Донбассе слышен шум, опускающегося сейчас над Россией нового железного занавеса, который отрезает страну от всего цивилизованного мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«То, что мы слышим сегодня, это не просто взрывы ракет и гул авиации. Это звук нового железного занавеса, которая опускается и отрезает Россию от цивилизованного мира. Наша задача, чтобы этот занавес не прошел по нашей, украинской территории», — сказал Зеленский.

Самая сложная ситуация на юге — идут бои в предместье Херсона, противник продвигается в направлении Мелитопля, сообщил президент.

Надежная оборона в Житомирской облсти.

Десант в Гостомеле блокируют, десант получил приказ на уничтожение.

Захвачены российские бойцы, тем, кто сдался в плен, врачи оказывают помощь.

Много россиян шокированы происходящим.

«Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту страны. Мы украинцы, находимся на своей земле, ваши военные начали войну в нашей стране. Я бы хотел, чтобы вы высказывались на Красной площади, в Москве, в Петербурге и других городах, не только в инстаграме», — призвал россиян Зеленский.

«Россия для мирового сообщества превращается в аналог «ДНР». Россия начала получать первые санкции из пакета санкций. Наибольшие в истории.

Все, что было сделано РФ с 2000 года может быть сожжено в прямом эфире на глазах всего мира.

«Не Украина начала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру», — говорит Зеленский.

Также он обратился к мировым лидерам: «Если вы, уважаемые европейские лидеры, мировые лидеры, лидеры свободного мира. Если вы нам не поможете, мощно не поможете Украине, то завтра война поступит в ваши двери».