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В ОПЗЖ заявили о своей готовности оказать всю необходимую помощь в переговорном процессе по прекращению огня в Украине

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В ОПЗЖ заявили о своей готовности оказать всю необходимую помощь в переговорном процессе по прекращению огня в Украине

Ценность человеческой жизни, ценность мира, стабильного развития государства, безопасность людей — это те ценности, которые являются абсолютными и не могут быть подвергнуты сомнению. Именно поэтому партия «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» призывает все стороны вооруженного конфликта обратиться к дипломатическим, переговорным инструментам для обеспечения прекращения огня. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ОПЗЖ.

В политсиле напомнили, что именно «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» последовательно отстаивала необходимость восстановления мира на Востоке Украины и территориальной целостности государства.

«Сегодня, мы уверены, миллионы украинцев по-новому смогут оценить те мотивы и чувства, которые двигали нами, когда мы боролись за прекращение огня и установление мира на Донбассе, что так и не было сделано из-за отсутствия у власти политической воли», — говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ подчеркнули, что теперь задача установления мира и прекращения огня, защиты мирного населения особенно остро стоит перед Украиной.

«Мы призываем все стороны вооруженного конфликта обратиться к дипломатическим, переговорным инструментам для обеспечения прекращения огня. И мы надеемся, что для этого у Зеленского политическая воля найдется. Ситуация требует от Президента Зеленского проявлять большую настойчивость в организации таких переговоров, в том числе и при международном посредничестве. Заявляем о своей готовности оказать всю необходимую помощь в переговорном процессе», ‒ отметили в политсиле.

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Также в «Оппозиционной платформе ‒ За жизнь» выразили уверенность, что наша страна способна справиться со сложившейся ситуацией, сделать необходимые выводы и развиваться как самостоятельное государство, выстраивая свою политику в украинских интересах.

ОПЗЖ, война с Россией
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