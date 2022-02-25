России запретили участвовать в конкурсе «Евровидения»

Организаторы «Евровидения» заявили, что Россия не сможет принять участие в конкурсе в 2022 году, следует из сообщения в Twitter-аккаунте «Евровидения».

«Европейский вещательный союз объявил, что ни один российский исполнитель не примет участия в конкурсе песни «Евровидение» в этом году», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение принято из-за кризиса в Украине.