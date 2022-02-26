Мадонна и создатели «Симпсонов» выступили против войны в Украине

Американская певица Мадонна раскритиковала военную операцию России в Украине и призвала направлять пострадавшим в результате военных действий мирным жителям гуманитарную помощь. Об этом она написала в своем Instagram.

«Путин нарушил все существующие договоры о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть Украину. Мы поддерживаем вас президент Зеленский! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех!», — заявила она.

Кроме того, пост в поддержку Украины появился в аккаунте американского мультсериала «Симпсоны». На прикрепленном изображении все члены этой семьи — Мардж, Гомер, Мэгги, Барт и Лиза держат в руках украинские флаги.

Отметим, что против военной операции на Украине выступили многие российские звезды, в том числе комик и бард Семен Слепаков, а также телеведущие Иван Ургант и Максим Галкин.