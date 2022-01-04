Боррель не будет обсуждать в Киеве «Северный поток – 2»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не будет обсуждать в ходе визита в Киев 4-6 января «Северный поток — 2».

«Вопрос о „Северном потоке — 2“ теперь находится в руках немецкого регулятора», — сказал Боррель в опубликованном во вторник интервью Польскому агентству печати, отвечая на вопрос о том, намерен ли он затрагивать на переговорах в Киеве «Северный поток — 2».

Боррель также заявил, что его визит в Киев, в ходе которого он во вторник намерен вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посетить зону конфликта на Донбассе, должен подчеркнуть сильную поддержку Европейского союза суверенитету и территориальной целостности Украины.

«ЕС предоставил Украине с 2014 года беспрецедентный объем помощи в €17 млрд, — отметил Боррель. — ЕС готов продолжать оказывать другие виды финансовой поддержки, такие как, например, уже утвержденный пакет помощи в €31 млн на укрепление вооруженных сил, в частности их возможностей кибернетической обороны».

В интервью он также снова предупредил, что ЕС готов ввести жесткие санкции против РФ в случае военной агрессии против Украины. Он также подчеркнул, что ситуация в Украине «не должна обсуждаться без участия Киева».

Он напомнил о важности соглашения об ассоциации, которое уже принесло «значительные бонусы народам Украины и ЕС», а также о необходимости продолжения реформ в Украине.