В Киеве комендантский час теперь будет действовать с 5 вечера

Комендантский час в Киеве с субботы будет действовать с 17.00 до 8.00, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00.Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля», — написал Кличко в соцсетях.

По словам Кличко, все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

«Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы», — отметил киевский городской голова.

Как сообщалось, с 24 февраля в столице комендантский час действовал с 22.00 до 7.00 утра.