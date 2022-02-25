Блинкен считает, что Россия попытается свергнуть правительство Украины

Россия попытается свергнуть украинское правительство, но украинцы будут сопротивляться этому, а также попыткам лишить их независимости и суверенитета, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.
В эфире программы World News Tonight на ABC ведущий Дэвид Мьюир спросил Блинкена: «Вы убеждены, что Путин собирается свергнуть правительство Украины?»
«Я уверен, что он попытается это сделать», — ответил Блинкен.
Он заявил, что часть российского плана якобы заключалась в том, чтобы подвергнуть опасности Киев, напасать на столицу и другие город«. «Мы видим, как силы приходят с севера, с востока, с юга, и все это часть плана, который мы изложили для всего мира в последние недели», — сказал глава Госдепа.
По словам Блинкена, до 2014 года большинство украинцев положительно относились к России, но сейчас — «ровно наоборот». Он считает, что сейчас 90% украинцев ненавидят Россию и президента Владимира Путина, поэтому будут решительно сопротивляться любым попыткам лишить их суверенитета, лишить их независимости, лишить их правительства.
Отвечая на тезис о том, что угрозы санкций не действуют на Россию, Блинкен сказал, что эффект от ограничительных мер уже есть: «Мы видим это с точки зрения российской валюты, с точки зрения ее рынков. Но влияние действительно ощущается с течением времени, поскольку, опять же, оно распространяется по всей экономике».
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