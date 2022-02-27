В Офисе президента подтвердили переговоры в Гомеле

Переговоры Украины и России состоятся на белорусско-украинской границе в районе реки Припять.

Как сообщается в телеграм-канале Офиса президента, политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

«Александр Лукашенко позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.

Политики договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле», — говорится в сообщении ОП.