Президент Украины Владимир Зеленский пообещал платить военным по 100 тысяч гривен в месяц. Об этом он заявил во время последнего видеообращения после того, как рассказал о переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Эти деньги будут платить на период боевых действий тем, кто в них принимает участие.

Он также сказал, что не очень верит в успех сегодняшних переговоров с Россией, но пошёл на них, чтобы использовать хотя бы небольшой шанс на мир.