Резников назвал военным преступлением обстрел ракетами и РСЗО мирных городов

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что обстрелы ракетами и реактивными системами залпового огня (РСЗО) мирных городов российским агрессором является военным преступлением.

«Варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов — это свидетельство того, что они не способны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы. Это военное преступление. Его непосредственные исполнители и организаторы обречены на оставшееся свое существование носить клеймо убийц и прятаться», — написал Резников в социальной сети Фейсбук во вторник утром.

Также Резников отметил экономический упадок в РФ: «На экономическом фронте Россия уже испытала сокрушительные разрушения. Российская валюта превращается в обычную бумагу. Есть первый запрет на экспорт российской нефти».

Министр обратил внимание на поддержку Украины из разных сфер.

«К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное ИТ-сообщество. Повышаются поставки оружия и всего необходимого из Европы. Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте», — отметил он.

Также Резников поблагодарил защитников Украины за их мужество.