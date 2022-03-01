Резников назвал военным преступлением обстрел ракетами и РСЗО мирных городов

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что обстрелы ракетами и реактивными системами залпового огня (РСЗО) мирных городов российским агрессором является военным преступлением.
«Варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов — это свидетельство того, что они не способны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы. Это военное преступление. Его непосредственные исполнители и организаторы обречены на оставшееся свое существование носить клеймо убийц и прятаться», — написал Резников в социальной сети Фейсбук во вторник утром.
Также Резников отметил экономический упадок в РФ: «На экономическом фронте Россия уже испытала сокрушительные разрушения. Российская валюта превращается в обычную бумагу. Есть первый запрет на экспорт российской нефти».
Министр обратил внимание на поддержку Украины из разных сфер.
«К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное ИТ-сообщество. Повышаются поставки оружия и всего необходимого из Европы. Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте», — отметил он.
Также Резников поблагодарил защитников Украины за их мужество.
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