Заявка Украины на членство в ЕС зарегистрирована и началось рассмотрение

Представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил о том, что заявка Украины на вступление в Европейский Союз была зарегистрирована.

«Вручил подписанную президентом Украины Зеленским заявку Украины на членство в Европейский Союз постоянному представителю ЕС главенствующей в совете ЕС Франции Филиппу Леглизу-Косту. Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения началась», — написал Ченцов в твиттере во вторник ночью.

Как сообщалось, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС.