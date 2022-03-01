Зеленский назначил главу Киевской военной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Жирнова главой Киевской военной администрации генерала.

«Оборона столицы — прежде всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской военной администрации профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города, чтобы блокировать врагу подступы к нашей столице, чтобы у киевлян было все необходимое. Главой военной администрации будет генерал Жирнов Николай Николаевич», — сказал глава государства в своём видеообращении во вторник.