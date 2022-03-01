Пять человек погибли и пятеро пострадали при обстреле киевской телебашни

В результате нападения на Киевскую телебашню погибли пять человек, еще пятеро пострадали, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 18:00 в результате обстрела Киевской телебашни в Шевченковском районе 5 человек погибли и 5 человек получили ранения. Спасательные работы продолжаются», — говорится в сообщении ГСЧС.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал ключевыми проявлениями новой тактики войны РФ бомбардировки крупных городов, чтобы были массовые жертвы среди гражданских и паника.
«Бомбардировка крупных городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны РФ», — написал Подоляк в своем Twitter во вторник.
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