В России «Эхо Москвы» отключили от эфира

«Эхо Москвы» отключили от эфира, сообщил в Telegram-канале главред радиостанции Алексей Венедиктов.
«Эхо Москвы» перестало работать посередине выпуска новостей. Радиостанция также пропала из сетки вещания.
«Эхо Москвы» работает с 1990 года. Единственный раз радиостанцию отключали от эфира в 1991 году, во время путча ГКЧП.
Ранее Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать телеканал «Дождь» и радиостанцию «Эхо Москвы». Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
В Генпрокуратуре РФ считают, что на сайтах этих СМИ размещалась информация с призывами к экстремистской деятельности и насилию, а также ложная информация «в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».
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