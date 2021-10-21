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«ОПЗЖ» опровергла информацию Кивы об исключении его из партии

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«ОПЗЖ» опровергла информацию Кивы об исключении его из партии

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала манипуляцией информацию об исключении народного депутата Ильи Кивы из партии. Об этом говорится в заявлении, обнародованной пресс-службой политсилы.

В заявлении отмечается, что согласно уставу партии, партийные взыскания, в том числе исключение, на членов руководящего органа партии могут налагаться только по решению политического совета.

«Поскольку народные депутаты Украины ‒ члены депутатской фракции „Оппозиционная платформа — За жизнь“ являются членами высшего руководящего органа партии ‒ политического совета партии, то любые взыскания к ним могут быть применены исключительно по решению политического совета», — подчеркивается в заявлении.

Обнародованное в соцсети Facebook видео, на котором Кива подтверждает свое исключение, в «ОПЗЖ» назвали «манипулятивным» и «смонтированным».

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Как сообщалось, Кива заявил, что был исключен из партии «ОПЗЖ» на конференции Полтавской областной организации партии. По его словам, решение об его исключении лоббировали Юрий Бойко и Сергей Лёвочкин. В свою очередь сопредседатели фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Бойко и Вадим Рабинович опровергли информацию об исключении Кивы из партии.

Илья Кива, ОПЗЖ
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