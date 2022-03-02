ВСУ отбили Макаров в Киевской области

Вооруженные силы Украины овободили пгт Макаров Киевской области от вражеских войск, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"14 ОМБр имени князя Романа Великого и 95 ОДШБр овободили Макаров Киевской области и закрепились там!",- написал он на своей странице в Facebook.