Переговоров в Беларуси сегодня не будет

Украинская делегация примет участие в украино-российских переговорах в среду, подтвердил народный депутат Давид Арахамия (фракция «Слуга народа») в Фейсбуке.
Народный депутат сказал об этом в комментариях к своему посту. Арахамия входит в состав украинской делегации.
В свою очередь глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что российские военные обеспечили коридор безопасности для перемещения украинской делегации по территории Украины.
"На территории Беларуси безопасность обеспечивали спецслужбы Беларуси, наши военные обеспечивают соответствующий коридор безопасности для их перемещения по Украине", - сказал Мединский.
Российская делегация прибыла на переговоры с украинской стороной в том же составе, в котором была в прошлый раз.
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