Многотысячный митинг жителей Энергодара остановил российские войска

Городской голова города-спутника Запорожской АЭС Энергодара Дмитрий Орлов опроверг информацию об обстрелах местных жителей войсками захватчика РФ.
«Опровергаем информацию, распространяемую в Интернете о пострадавших от обстрелов в Энергодаре. В нашем городе обстрелов не было. Пострадавших нет», — написал Орлов в своем Телеграм-канале в среду вечером.
Вместе с тем он отметил, что в соседнем от города с.Водяном серьезно ранены два мирных жителя.
«К сожалению, сегодня около 15:30 в с.Водяное от гранаты оккупантов пострадали два мирных жителя. Состояние одного мужчины очень тяжелое, второй получил ранение средней тяжести. Люди госпитализированы в больницу Камянки», — пояснил мэр.
Со своей стороны представитель пресс-центра Запорожской АЭС Андрей Туз в видеобращении, размещенном в Телеграм-канале НАЭК «Энергоатом» около 18:00, отметил, что вражеские войска, направлявшиеся к Энергодару, были остановлены.
«Энергодарцы сплоченно встретили эти войска колонной в несколько километров. Там было много тысяч работников атомной станции и простых жителей», — подчеркнул Туз.
При этом он отметил, что обстановка в городе рабочая, станция работает стабильно.
Отметим, что жители Энергодара уже длительное время удерживают вражеские войска от захвата города, на протест вышли тысячи горожан. «Жители Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, не намерены впускать российские войска в свой город», — заявлял городской голова.
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