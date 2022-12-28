"Енергоатом" збільшує надбавку до окладу персоналу Запорізької АЕС

ДП "НАЕК "Енергоатом" збільшить надбавку до посадового окладу проукраїнськи-орієнтованого персоналу Запорізької АЕС за роботу у складних умовах окупації з 1 січня 2023 року.

"Вже з 1 січня 2023 р. розмір цієї надбавки збільшиться до 50%. Гроші ж український персонал ЗАЕС отримає відразу після деокупації станції та звільнення її від рашистів", - повідомила компанія у телеграм-каналі ввечері 27 грудня.

Спочатку "Енергоатом" запровадив надбавку у розмірі 20% посадового окладу, яка нараховується за роботу у складних умовах окупації для персоналу Запорізької АЕС у квітні 2022 року.

Загалом, як заявив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, компанія гарантує виплату всіх фінансових зобов'язань персоналу ЗАЕС, який має проукраїнську позицію. Йдеться про заробітну плату, надбавки за роботу у важких умовах окупації, винагороди за підсумками року та премії до Дня Енергетика.

"Патріоти отримають усі ці виплати в повному обсязі, навіть якщо будуть перебувати у вимушеному простої через недопущення їх рашистами до робочих місць", – наголосив процитований у телеграм-каналі Котін.

Крім того, профспілковий комітет НАЕК взяв на себе фінансову підтримку евакуйованих членів сімей працівників "Енергоатому", які залишилися на робочих місцях, та евакуйованого персоналу. На сьогодні всім їм сумарно вже виплатили понад 74 млн. грн., зазначили в компанії.

"Водночас працівницям з дітьми до семи років з вересня до листопада поточного року було встановлено доплату у розмірі мінімальної зарплати. Загальний обсяг цієї допомоги склав понад 16 млн грн", - доповнили в НАЕК.

Також, як поінформував голова первинної профспілкової організації "Енергоатом" Олексій Лич, компанією наразі опрацьовано алгоритми компенсацій можливих фінансових втрат проукраїнського персоналу ЗАЕС у разі недопущення окупантами на робочі місця.