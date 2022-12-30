Обговорення української формули миру може відбутися на платформі ООН

Міжнародний саміт щодо обговорення і підтримки української формули миру може бути проведений на платформі Організації Об’єднаних Націй.

Таку думку керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловив в інтерв’ю Наталії Мосейчук, повідомляє Укрінформ.

«Президент запропонував проведення цього саміту саме на платформі ООН. Можливо, це буде, і ми бачимо це як проведення Генеральної Асамблеї і разом з цим проведення саміту. Для нас важлива підтримка більшістю країн цього мирного плану. Дуже важливо, щоб кожна країна світу максимально знайшла для себе дуже важливим припинення війни в Україні. І припинення цієї війни саме на українських умовах», – пояснив Єрмак.

Він зазначив, що кожна країна може обрати пункт плану, до реалізації якого долучиться – для когось це буде продовольча безпека, для інших - екологічна, ядерна тощо.

Очільник ОП запевнив, що мирний план розроблявся на основі статуту ООН та норм міжнародного права.

«Тобто сьогодні дуже важко навіть країнам, які займають нейтральну позицію, бути проти», - переконаний Єрмак.