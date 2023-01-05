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ВООЗ: Китай занижує показники смертності від COVID-19

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Китай занижує показники смертності від нового спалаху захворюваності на COVID-19, вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, про це представники ВООЗ заявили на брифінгу в середу.

Виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян зазначив, що дані, які надходять з Китаю, не відповідають реальній кількості госпіталізацій, потрапляння пацієнтів у відділення реанімації та смертності.

«Ми вважаємо, що поточні цифри, опубліковані в Китаї, не відображають справжній вплив хвороби з точки зору госпіталізації, госпіталізації у відділення інтенсивної терапії й особливо з точки зору смертності», - сказав він.

У свою чергу, генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреїсус заявив, що ВООЗ сподівається на отримання оперативних даних від Китаю щодо госпіталізації та смертності. "ВООЗ стурбована ризиком для життя в Китаї і підтверджує важливість вакцинації, включаючи бустерні дози для уникнення госпіталізації, важких захворювань і смерті", - зауважив він.

За даними ВООЗ, у Китаї найбільш поширеним є штам вірусу Омікрон.

Китай, COVID-19, ВООЗ
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