Китай рассчитывает вакцинировать 70-80% населения от COVID-19 к концу 2021 или середине 2022 года

Китай планирует вакцинировать примерно 70-80% населения от COVID-19 к концу этого года или середине 2022 года, сообщает Associated Press со ссылкой на главу Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае Гао Фу.
«Мы надеемся, что Китай сможет стать лидером в обеспечении коллективного иммунитета в мире», — сказал он в интервью каналу CGTN.
По его словам, при помощи четырех одобренных вакцин Китай вакцинирует от 900 млн до 1 млрд человек.
Агентство отмечает, что к концу февраля в Китае применили 52,5 млн доз вакцины для иммунизации населения. При этом Пекин продал за границу примерно в 10 раз больше доз, чем использовал у себя дома.
В настоящее время в Китае проходят клинические испытания еще 17 вакцин-кандидатов против COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016