ЄС може запровадити обов’язкові тести на коронавірус для пасажирів з Китаю

Єврокомісія запропонувала країнам ЄС вжити заходів у відповідь на спалах COVID-19 у Китаї, включно з обов’язковими тестами на коронавірус для пасажирів авіарейсів, які прибувають з цієї країни.

Про це на брифінгу у Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Тім Макфі, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо застосувати заходи на випередження та мати інструменти, щоб ідентифікувати потенційні ризики і реагувати на них. Дискусія щодо цього відбудеться на зустрічі IPCR (Інтегрований політичний інструмент реагування на кризи – ред.). Зокрема, буде обговорена пропозиція щодо введення обов’язкової вимоги тестування перед вильотом для пасажирів з Китаю. Ми бачимо, що більшість країн-членів схиляються саме до такого рішення», - зауважив Макфі.

Він нагадав, що реагування на розвиток епідеміологічної ситуації в Китаї за ініціативи Єврокомісії вже двічі (29 грудня та 3 січня) обговорювалося у форматі Комітету ЄС із безпеки здоров’я. Головною метою обговорення була координація дій та солідарність країн Євросоюзу перед новими ризиками.

Проєкт висновків, що його Єврокомісія запропонувала на розгляд представників країн-членів, визначає ряд запобіжних заходів, дотримання яких належить до компетенції відповідних національних органів влади. Рекомендації Єврокомісії стосуються, зокрема, заходів персональної гігієни та контролю за станом здоров’я людей, що подорожують, включаючи рекомендацію використовувати захисні маски на рейсах з Китаю.

Серед запропонованих заходів – санітарний контроль за стічними водами під час обслуговування літаків з Китаю, налагодження системи геном-контролю на території аеропортів, посилення заходів моніторингу здоров’я пасажирів та подальшого їх пересування.

Певні рекомендації стосуються самого ЄС, зокрема, підвищення пильності у сферах тестування та вакцинації з метою забезпечення якомога вищого рівня імунізації громадян.

Як уточнив Макфі, на засіданні IPCR розглянуть скоординовані заходи щодо контролю за транзитними пасажирами з Китаю, котрі прибувають на територію ЄС через треті країни, та визначать шляхи реагування на цю ситуацію.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого запровадження на основі взаємності подібних заходів з боку Китаю, про що кілька днів тому заявляв МЗС цієї країни, речник зауважив, що обговорення цього питання на двосторонньому рівні ще не відбувалося. Наразі країни ЄС керуються міркуваннями безпеки у сфері здоров’я для своїх громадян.

При цьому Макфі нагадав, що на вимогу китайської влади всі пасажири, котрі прибувають до КНР, вже повинні робити тести на коронавірус.