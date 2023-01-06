Global Firepower: Україна піднялася в рейтингу найпотужніших армій світу на 15 місце

Україна на тлі повномасштабного вторгнення росії піднялася в рейтингу найпотужніших армій світу на 15 місце. Ще рік тому вона посідала 22 місце.
Про це свідчить рейтинг міжнародної компанії Global Firepower, яка щорічно складає рейтинг кращих армій світу, передає Укрінформ із посиланням на Громадське.
У 2023 році Індекс сили (PowerIndex) України становить 0,2516. «Ідеальною» вважається оцінка в 0,0000.
«Оскільки Україна продовжує захищатися від росії, вона підвищила свій індекс за поточний рік завдяки своїй відповіді [на агресію, - ред.], фінансовій та матеріальній підтримці Заходу та впровадженню нових ключових категорій, які сприяють загальному положенню в списку», — пояснили в організації.
Утім, як вважають у Global Firepower, 2023 рік може виявитися вирішальним у російсько-українській війні.
«Стреси та вимоги тривалої війни проти більшої сусідньої держави врешті-решт позначаться», — додали в Global Firepower.
Сусідами України стали Єгипет (14 місце) та Австралія (16).
росія зберегла 2 місце в рейтингу. Хоча, як зауважили його автори, «російсько-українська війна продемонструвала ключові обмеження військового потенціалу» рф, попри її кількісну живу силу та матеріальну перевагу над Україною. У Global Firepower наголосили, що це «проливає світло» на рівень готовності, командування, навчання та постачання в російській армії.
До першої десятки найпотужніших армій увійшли США, росія, Китай, Індія, Велика Британія, Південна Корея, Пакистан, Японія, Франція та Італія.
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