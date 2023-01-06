Народні депутати ініціюють скасування мита та ПДВ на ввезення безпілотних апаратів до кінця воєнних дій.
Про це у Телеграмі повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає Укрінформ.
За інформацією депутата, починаючи із 24 лютого 2022 року в Україну офіційно було ввезено лише 657 дронів, за які сплачено ПДВ та мито.
Всі інші БПЛА були завезені як гуманітарну допомогу та допомогу військовим.
«Саме тому вже в найближчі дні ми з колегами ініціюємо звільнення від ПДВ/мита ввезення дронів до кінця війни. Ніякого економічного сенсу в наявності таких обмежень зараз немає», - повідомив Железняк.
Він зазначив, що наразі обговорюється можливість звільнити від платежів увезення БПЛА/БПаК як цивільного, так і подвійного призначення.
Адрес:
e-mail: [email protected]
Реклама: [email protected]
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016