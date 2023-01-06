Народні депутати ініціюють скасування мита та ПДВ на ввезення безпілотних апаратів до кінця воєнних дій.

Про це у Телеграмі повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

За інформацією депутата, починаючи із 24 лютого 2022 року в Україну офіційно було ввезено лише 657 дронів, за які сплачено ПДВ та мито.

Всі інші БПЛА були завезені як гуманітарну допомогу та допомогу військовим.

«Саме тому вже в найближчі дні ми з колегами ініціюємо звільнення від ПДВ/мита ввезення дронів до кінця війни. Ніякого економічного сенсу в наявності таких обмежень зараз немає», - повідомив Железняк.

Він зазначив, що наразі обговорюється можливість звільнити від платежів увезення БПЛА/БПаК як цивільного, так і подвійного призначення.