Салліван: Продаж Іраном дронів-камікадзе росії може розцінюватися як сприяння у воєнних злочинах

Продаж Іраном дронів-камікадзе, які росія використовує для бомбардування міст та об'єктів цивільної інфраструктури в Україні, може розцінюватися як сприяння у воєнних злочинах. Про це сказав у понеділок радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише Liga.net з посиланням на Reuters.

"Їхня зброя використовується для вбивства мирних жителів в Україні та спроби занурити міста в холод і темряву, що, з нашої точки зору, ставить Іран у місце, де він потенційно може бути поплічником у широкомасштабних воєнних злочинах", – сказав Салліван під час візиту президента США Джо Байдена до Мексики.

США запровадили санкції проти компаній і осіб, причетних до програми іранських безпілотників.