Пентагон замовив виготовлення 14 ракетних систем VAMPIRE для України

Американська компанія L3Harris Technologies отримала контракт від Пентагону на суму $40 мільйонів на поставку 14 ракетних систем VAMPIRE (Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) на базі пікапів для зміцнення оборонних зусиль України.
Про це йдеться у пресрелізі компанії, передає Укрінформ.
Портативний комплект VAMPIRE дозволить сухопутним військам України збивати безпілотники противника та захищатися від наземних загроз ворога. Системи, замовлені Пентагоном, створені для надання критично важливих захисних засобів, які допоможуть Україні захиститися від атак на цивільну інфраструктуру, зазначає компанія.
«З серпня ми інвестували в закупівлю, випробування та сертифікацію, тому виробництво VAMPIRE може початися без зволікань. Ми прагнемо підтримувати стратегічного партнера США з надійним потенціалом, оскільки народ України продовжує захищати свою країну та захищати свою незалежність», – заявили в компанії.
Як зазначається, ракетні комплекси VAMPIRE будуть встановлені на автомобілі, які надасть уряд США. Вони будуть оснащені новітнім датчиком прицілюванням WESCAM MX-10 RSTA, які дозволятимуть оператору установки швидко й точно вражати цілі.
Контракт передбачає, що перші чотири комплекси мають бути готові до середини 2023 року, решта десять – до кінця 2023 року.
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