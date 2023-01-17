ЄС виділить Україні перші 3 млрд євро вже сьогодні

Європейський Союз виділить Україні перший транш у розмірі EUR3 млрд із макрофінансової допомоги 2023 року на загальну суму EUR18 млрд вже 17 січня, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Допомога Україні у забезпеченні її фінансових потреб для протистояння російській агресії дуже важлива і невідкладна. Комісія діє з максимальною швидкістю та рішучістю", - написала вона у твіттері у понеділок.

Раніше цього дня Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду про отримання Україною зазначеної макрофінансової допомоги, які містять умови її виділення, проте поки що не публікувалися.

"Під час системного знищення Росією цивільної та критично важливої інфраструктури Україна розраховує на підтримку від країн-партнерів і потребує ритмічного та прогнозованого надходження коштів для фінансування соціальних та гуманітарних потреб державного бюджету", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Як повідомлялося, щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету у 2022 році, за даними Мінфіну та уряду, становила близько $5 млрд, проте лише у грудні ця сума була повністю залучена із зовнішніх джерел, тоді як в інші місяці нестачу довелося покривати Нацбанку у вигляді купівлі ОВДП - на загальну суму 400 млрд грн за рік.

Цього року уряд планує знизити дефіцит держбюджету до $3-4 млрд на місяць (сумарно $38 млрд за рік), розраховуючи на його фінансування США, МВФ та ЄС, а також залучити $17 млрд на екстрене відновлення.

За даними Мінфіну, загальна сума отриманої з початку війни макрофінансової допомоги ЄС становить EUR7,96 млрд. Ще $626 млн було виділено у вигляді грантів.