Після свят з України виїхало 62 тисячі осіб

Чистий відтік з України на тиждень після завершення новорічних та різдвяних свят досяг 62 тис. осіб, перевищивши чистий притік у 49 тис. за три попередні тижні, повідомила Держприкордонслужба.

За даними відомства, потік на виїзд з України з 7 до 13 січня зріс, порівняно з попереднім тижнем, з 221 тис. до 284 тис. осіб, тоді як на в'їзд скоротився з 236 тис. до 222 тис.

Держприкордонслужба уточнила, що із суботи до середи за кордон щодня виїжджало на 9-13 тис. людей більше, ніж в'їжджало до країни, проте у четвер чистий відтік знизився до 6 тис., а у п'ятницю – до 2 тис.

Кількість легкових авто, що перетнули західний кордон України, за даними відомства, зросла у другий тиждень року з 95 тис. до 112 тис., тоді як оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами – з 329 до 414.

Прикордонна служба Польщі також зафіксувала за останні сім днів значний чистий відтік з України – 51 тис. осіб порівняно з чистим притоком 60 тис. осіб за попередні три тижні.

За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі зріс із 145 тис. осіб. до 194 тис. осіб, тоді як зворотний потік із Польщі в Україну скоротився із 155 тис. до 143 тис. осіб.

Загалом з початку війни до Польщі з України прибуло 9,156 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку пройшло 7,326 млн осіб.

Прикордонна служба Польщі цього тижня також повідомила, що у 2022 році пасажиропотік на кордоні з Україною зріс порівняно з 2021 роком майже вдвічі – до 17,29 млн осіб, становивши 46,3% усього контрольованого прикордонниками пасажиропотоку порівняно з 44,9% роком раніше.

Найпопулярнішими на кордоні з Україною були пункти пропуску Медика – 4,2 млн, або 11,6 тис. на добу, та Корчова – 2,8 млн, або 7,8 тис. на добу, які поступилися лише пункту пропуску в аеропорту Варшави - 5,4 млн.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд до України через західний кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий притік за цей час становив 188 тис. осіб. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий притік становив рекордні 47 тис. осіб.

Загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приток за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. осіб.

Вперше з 10 травня кількість тих, хто виїхав з України за тиждень, перевищила кількість тих, хто в'їхав наприкінці вересня. Тоді чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин була реакція на мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а згодом ймовірною причиною відтоку були масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Відтік тривав до середини грудня і сумарно становив 118 тис. осіб, а з урахуванням останнього тижня зріс до 131 тис. чоловік.

За даними УВКБ ООН на 10 січня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 17,409 млн осіб, з них до Польщі - 8,862 млн, Росії (дані не оновлюються з 3 жовтня) - 2,852 млн осіб. Угорщини – 2,046 млн осіб, Румунії – 1,803 млн осіб, Словаччини – 1,089 млн осіб, Молдови – 739,4 тис. осіб, Білорусі – 16,7 тис. осіб.

Водночас до України, за даними ООН, з 28 лютого 2022 року до 10 січня 2023 року в'їхали (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 9,377 млн осіб.