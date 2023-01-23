ГУР МО: Донбас чекають важки та вирішальні бої

Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої, які відбудуться у першій половині 2023 року.

Як пише Хвиля, про це в інтерв'ю Delfi заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький.

"Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом росії та путіна", - зазначив він.

Вирішальні важкі бої, наголосив він, чекають у Донецькій та Луганській областях.

Скибицький також зазначив, що настання росіян з білорусі або активізація бойових дій на півдні країни малоймовірні. Зокрема на півдні окупанти більше переймаються питанням захисту захопленого Криму.

Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. російська армія здійснює перегрупування. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямах", - сказав Скибицький.

Раніше у ГУР повідомили, що рф у січні планує додатково мобілізувати ще 500 тисяч.