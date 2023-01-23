ГУР МО: Донбас чекають важки та вирішальні бої

Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої, які відбудуться у першій половині 2023 року.
Як пише Хвиля, про це в інтерв'ю Delfi заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький.
"Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом росії та путіна", - зазначив він.
Вирішальні важкі бої, наголосив він, чекають у Донецькій та Луганській областях.
Скибицький також зазначив, що настання росіян з білорусі або активізація бойових дій на півдні країни малоймовірні. Зокрема на півдні окупанти більше переймаються питанням захисту захопленого Криму.
Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. російська армія здійснює перегрупування. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямах", - сказав Скибицький.
Раніше у ГУР повідомили, що рф у січні планує додатково мобілізувати ще 500 тисяч.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023