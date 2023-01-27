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Донорська координаційна платформа для відновлення України розпочала свою роботу

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Міжвідомча донорська координаційна платформа для підтримки ремонту, відновлення та реконструкції в Україні розпочала роботу в четвер, повідомляється на сайті Європейської Комісії.

"Це дасть змогу забезпечити тісну координацію між міжнародними донорами та міжнародними фінансовими організаціями та забезпечить узгоджене, прозоре і підзвітне надання підтримки", - йдеться у повідомленні.

Перше засідання Координаційної платформи донорів відбулося у форматі відеоконференції та зібрало чиновників з України, ЄС, країн "Великої сімки" (G7), а також фінансових інститутів, таких як Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. Згодом до платформи зможуть приєднатися й інші донори, зазначають у Єврокомісії.

"Нарада започаткувала ширший процес із метою забезпечення більш тісної координації між усіма ключовими гравцями, які надають короткострокову фінансову підтримку, а також довгострокову допомогу на етапі реконструкції, спираючись на результати конференцій у Лугано, Берліні та Парижі, щоб допомогти подолати розрив між потребами та ресурсами", - зазначається у повідомленні.

У Єврокомісії наголосили, що ЄС має намір і надалі підтримувати відновлення та реконструкцію в Україні, "яка міцно стоїть на шляху до ЄС, гарантуючи, що інвестиції йтимуть пліч-о-пліч із реформами". Повідомляється, що ЄС, його держави-члени та європейські фінансові інститути надали Україні до EUR49 млрд у вигляді фінансової, бюджетної, надзвичайної, гуманітарної та військової допомоги.

Источник: Интерфакс-Украина
Європейська Комісія
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