В Україні з 1 серпня 2023 року е-ТТН стане обов’язковою

Електронна товарно-транспортна накладна (е-ТТН) стане обовʼязковою в Україні з 1 серпня 2023 року. Як пише Детектор Медіа, про це повідомив голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм у фейсбуці.

Найєм анонсував початок тестування e-ТТН за п’ять днів. За його словами, ринок матиме 6 місяців на те, щоб система запрацювала і бізнес міг відмовитись від паперових товарно-транспортних накладних на користь електронних документів.

«Ми точно розуміємо, що е-ТТН зробить ринок вантажних перевезень прозорішим, менш корумпованим. Для бізнесу використання електронних накладних буде дешевшим за паперові. І загалом це перший крок до впровадження міжнародних документів — e-CMR», — йдеться в повідомленні.

Деякі провайдери електронного документообігу вже пройшли тестування і можуть взаємодіяти з системою. Наразі бізнес теж закликають долучатися.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури зазначили, що працювати з документом можна буде у режимі реального часу одночасно відправнику, одержувачу та перевізнику.