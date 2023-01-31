Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

ВООЗ продовжила статус пандемії коронавірусу як глобальної надзвичайної ситуації

118

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у понеділок, 30 січня, вирішила продовжити офіційно статус пандемії коронавірусу (COVID-19) як глобальної надзвичайної ситуації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

При цьому, виступаючи на відкритті щорічного засідання Виконавчої ради ВООЗ, генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус заявив, що «поза сумнівом, зараз ми перебуваємо в набагато кращій ситуації», ніж рік тому — коли високотрансмісивний варіант Омікрон був на своєму піку.

Проте він попередив, що за останні вісім тижнів щонайменше 170 000 людей померли у всьому світі через коронавірус.

Глава ВООЗ закликав до повної вакцинації груп ризику, збільшення тестування та раннього використання противірусних препаратів, розширення лабораторних мереж і боротьби з «дезінформацією» про пандемію.

«Ми продовжуємо сподіватися, що наступного року світ перейде до нової фази, коли ми скоротимо госпіталізацію та смертність до найнижчого можливого рівня», - сказав він.

Зазначається, що коментарі Тедроса прозвучали відразу після того, як ВООЗ оприлюднила висновки свого Комітету з надзвичайних ситуацій щодо пандемії, згідно з якими було введено близько 13,1 мільярда доз вакцин проти COVID-19, з яких майже 90% медичних працівників і понад чотири з п’яти людей старше 60 років, які вже отримали перше щеплення.

COVID-19, ВООЗ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 31 января 2023
Понедельник, 30 января 2023
Воскресенье, 29 января 2023
Суббота, 28 января 2023
Пятница, 27 января 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Абсолютна більшість українців впевнена в перемозі України у війні проти росії

Абсолютна більшість українців повністю впевнена в перемозі України у війні проти росії, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Щодо засад побудови якісної економіки України

Перед тим, як моделювати майбутню нашу економіку, треба визначити, на чому ґрунтувалися успіхи та невдачі економіки України в часи до повномасштабної війни
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023