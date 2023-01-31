ВООЗ продовжила статус пандемії коронавірусу як глобальної надзвичайної ситуації

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у понеділок, 30 січня, вирішила продовжити офіційно статус пандемії коронавірусу (COVID-19) як глобальної надзвичайної ситуації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

При цьому, виступаючи на відкритті щорічного засідання Виконавчої ради ВООЗ, генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус заявив, що «поза сумнівом, зараз ми перебуваємо в набагато кращій ситуації», ніж рік тому — коли високотрансмісивний варіант Омікрон був на своєму піку.

Проте він попередив, що за останні вісім тижнів щонайменше 170 000 людей померли у всьому світі через коронавірус.

Глава ВООЗ закликав до повної вакцинації груп ризику, збільшення тестування та раннього використання противірусних препаратів, розширення лабораторних мереж і боротьби з «дезінформацією» про пандемію.

«Ми продовжуємо сподіватися, що наступного року світ перейде до нової фази, коли ми скоротимо госпіталізацію та смертність до найнижчого можливого рівня», - сказав він.

Зазначається, що коментарі Тедроса прозвучали відразу після того, як ВООЗ оприлюднила висновки свого Комітету з надзвичайних ситуацій щодо пандемії, згідно з якими було введено близько 13,1 мільярда доз вакцин проти COVID-19, з яких майже 90% медичних працівників і понад чотири з п’яти людей старше 60 років, які вже отримали перше щеплення.