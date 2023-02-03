Ми говоримо про необхідність розширення можливостей імпорту електроенергії в Україну до 2 ГВт, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на потребі обговорення з міжнародними партнерами необхідності збільшення імпорту електроенергії з країн ЄС до 2 ГВт.
Про це він повідомив під час спільного засідання уряду України та Європейської Комісії у Києві, передає кореспондент Укрінформу.
«Стосовно питань енергетики, ми сподіваємось на активізацію нашої співпраці щодо відновлення і трансформації енергетичного сектору України. Ми сьогодні говоримо про необхідність розширення можливостей імпорту електроенергії в Україну до 2 гігават, на підтримку проєктів з децентралізації нашої енергосистеми, наприклад - започаткувати масштабну програму виробництва сонячної енергії українськими домогосподарствами та громадами», - сказав він.
Шмигаль додав, що у сфері енергетики Україна планує розширення пропускної здатності мереж між нашою державою та країнами ЄС, координацію питання безпеки газопостачання, участь у спільних закупівлях газу, посилення роботи для впровадження європейського зеленого курсу.
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