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Скібіцький: Ми аналізуємо стан справ оборонно-промислового комплексу рф

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Українська розвідка аналізує кіберпростір, щоб розуміти стан справ в оборонно-промисловому комплексі рф та руйнувати ланцюги поставок комплектуючих для російських підприємств ВПК.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Укрінформ з посиланням на ГУР.

“У сучасному світі кіберпростір – це клондайк інформації. Ми аналізуємо всю інформацію для того, щоб зрозуміти, який стан справ оборонно-промислового комплексу рф, які є критичні моменти для рф. Наприклад, якщо це крилата ракета або якийсь високоточний боєприпас, то таке озброєння виготовляється не на одному підприємстві. Тобто, десятки заводів та КБ можуть бути залучені до процесу виробництва, удосконалення, різних необхідних сервісів. І якщо ми знайдемо хоча б одне підприємство в ланцюжку, яке виробляє якусь вагому деталь, без якої ракета не полетить, і зможемо зробити так, щоб цих поставок не було – це й буде справжній успіх”, - наголосив Скібіцький.

Він підкреслив, що обхід росією міжнародних санкцій – це нині одна із ключових проблем противника, тому що заборона на постачання товарів військового та подвійного призначення у 2022 році запрацювала. Також під санкціями перебуває все те, що стосується високотехнологічного озброєння. Водночас росіяни вчаться обходити санкції, тому постає питання щодо перекриття цих каналів, сказав Скібіцький.

“Коли ми бачимо, що рф використовує дуже багато комплектуючих із провідних країн світу, необхідно вжити заходів для припинення поставок критичних комплектуючих. Наш профільний науково-дослідний інститут розбирає усі трофейні зразки до гвинтика. Ми знаємо усі таємниці трофейного озброєння, і дрібниць тут ніколи немає. Цією інформацією ми ділимося з нашими партнерами для того, щоб перекрити канали постачання комплектуючих для російської федерації”, - повідомив представник розвідки.

За словами Скібіцького, ворог йде на спрощення виробництва зброї. Це дозволяє йому звітувати про кількість виробленого, однак за характеристиками це вже зовсім не та зброя. Спрощення виробництв стосується передусім високоточного озброєння, і в результаті воно перестає вже бути високоточним, зазначив представник розвідки. За його словами, якщо росіяни не мають певних комплектуючих західного виробництва, то просто спрощують систему управління, систему навігації тощо. Так, це потужна ракета, але вона не відповідає тим характеристикам, що були на самому початку, додав він.

Скібіцький
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