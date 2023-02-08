ОГТСУ: Україна має можливість здійснювати віртуальний реверс з усіма операторами ГТС країн Європи

На сьогодні Україна має можливість здійснювати віртуальний реверс з усіма операторами ГТС суміжних країн Європи, ключова передумова – наявність ресурсу в системі.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ОГТСУ.
«Минулого року країни Європи, навіть на тлі війни, переконались у важливості українських газових сховищ і надійності України як партнера. Газова інфраструктура України відіграла роль буфера між сезонними піками попиту та пропозиції, а також забезпечила необхідну гнучкість енергосистеми країн Європи при використанні відновлюваної енергії. Оператор ГТС України спільно з Укртрансгазом продовжують надавати трейдерам послуги short haul та «митний склад», - ідеться в повідомленні.
В ОГТСУ наголосили, що українські замовники послуг із транспортування газу слідом за іноземними колегами вже здійснюють імпорт газу із країн Європи через Молдову з подальшим закачуванням газу до українських підземних газових сховищ.
Суть віртуального реверсу полягає в оптимізації транспортної роботи операторів ГТС, зокрема, за наявності попиту на транспортування через кордон в обох напрямках.
«У такому випадку оператори здійснюють фізичне транспортування лише в одному напрямку, а в іншому – газ транспортується з використанням віртуального реверсу. Тоді паливо фізично не переміщується через кордон, а сторони здійснюють взаємозалік. Це один із найбільш прогресивних комерційних методів європейського ринку газу, який має очевидні переваги: економія паливного газу; зменшення викидів СО2 при спалюванні ресурсу», - пояснили в ОГТСУ.
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