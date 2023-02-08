У МОЗ розповіли про 12 підтипів штаму Covid-19 “Омікрон”

В Україні циркулює 12 підтипів штаму Covid-19 “Омікрон”, ситуація із захворюваністю стабільна.
Як передає Укрінформ, про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю на ютуб-каналі UNICEF Ukraine.
«Зараз в Україні циркулює 12 підтипів штаму Омікрон. Це абсолютно характерна картина як і для будь-якої країни Європи», - сказав він.
Кузін додав, що люди звертаються до лікаря з симптомами Covid-19 переважно лише у випадку крайньої потреби. Госпіталізація на рівні 2,5 тис. випадків впродовж минулого тижня і загалом зайняті 5-7% від загальної кількості ліжок, які були виділені для боротьби Covid-19. Кузін зауважив, що ситуація із захворюваністю на Covid-19 в Україні наразі стабільна, проте очікується зростання наприкінці лютого.
Він також нагадав, що в Україні два тижні тому зафіксували перший випадок зараження новим видом ковіду - підваріантом домінуючого нині штаму "Омікрон", який отримав назву "Кракен" або XBB.1.5, який циркулює у США та Європі і має здатність швидко поширюватися, але є не важчим у перебігу захворюваності порівняно з іншими підтипами.
Кузін також запевнив, що вакцин про «ковіду» в Україні достатньо як на загальнонаціональному, так і регіональному рівнях.
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