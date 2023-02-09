Фонд держмайна вже отримав 1500 підприємств

Станом на початок 2023 року в управління Фонду державного майна (ФДМУ) вже передано 1500 підприємств. Частина з них підлягає ліквідації або мають ознаки банкрутства.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ФДМУ.
«Кабінетом Міністрів прийнято розпорядження про передачу до сфери управління Фонду близько 2 400 держпідприємств із загальним боргом 200 млрд грн. 1300 з них на момент передачі підлягають ліквідації або мають ознаки банкрутства, 600 – знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і актуальна інформація про їх стан відсутня», - йдеться у повідомленні.
У ФДМУ уточнили, що за період із кінця 2022 року до початку 2023 року Фондом вже прийнято в управління близько 1500 підприємств. Загалом в Україні обліковується близько 3600 підприємств державної форми власності, заборгованість яких становить сотні мільярдів гривень.
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